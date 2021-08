L'Ajuntament ha destinat 100.000 euros a la segona edició de la campanya de descomptes, que coincideix amb les compres de la tornada a l'escola

Actualitzada 09/08/2021 a les 10:38

Després de l'èxit de la primera edició, els Bons Cambrils tornen al setembre, coincidint amb les compres de l'inici del curs escolar. La nova campanya de descomptes estarà activa de l'1 al 30 de setembre i pretén dinamitzar el sector comercial, de serveis i de l'hostaleria del municipi de Cambrils en el marc del Pla Local per a la Reactivació Econòmica i Social de l'Ajuntament de Cambrils.

En aquesta segona edició, el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils posa a disposició de la ciutadania un total de 100.000€ en forma de bons de 5€ de descompte per bescanviar als establiments adherits. La campanya s'adreça a ciutadania de Cambrils i visitants majors de 18 anys.

Les persones interessades es podran descarregar els Bons i començar a gaudir dels descomptes en les seves compres a partir de l'1 de setembre. La campanya comptarà amb un total de 20.000 Bons de 5 euros i cada persona es podrà descarregar 4 Bons des del web https://bons.cambrils.cat , on també es podrà consultar la llista d'establiments adherits. Els Bons tindran una caducitat de 15 dies des del moment que se sol·licitin i caldrà mostrar-los a l'establiment.

Cada Bo de 5 euros es podrà bescanviar per una compra mínima de 15 euros. És a dir, un Bo es podrà gaudir per a una compra mínima de 15 euros, 2 Bons per a una compra mínima de 30 euros, 3 Bons per a una compra mínima de 45 euros i 4 Bons per a una compra mínima de 60 euros.

Els establiments que es vulguin adherir a la campanya hauran de registrar-se a partir del 16 d'agost al web bons.cambrils.cat, omplint el corresponent formulari. Els negocis que es poden adherir en aquesta segona campanya són: agències de viatges, apartaments turístics, basars, calçats, clíniques d'estètica, complements, electrònica, escoles d'idiomes, escoles de dansa, esports, ferreteria, floristeria, hotels, joguines, joieria, llar i decoració, llibres i papereria, mascotes, moda, òptica, paradistes del mercat municipal de Cambrils, perfumeria i cosmètica, perruqueria i estètica, petits establiments d'alimentació, reparacions electròniques i tèxtils, restauració i venda al detall de productes de motor.

Els establiments participants han d'estar registrats a la base de dades d'activitats de l'Ajuntament de Cambrils i estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària; la Tresoreria General de la Seguretat Social, i l'Ajuntament de Cambrils.

El regidor de Promoció Econòmica, Oliver Klein, ha destacat els bons resultats de la primera campanya realitzada el maig i anima a tots els establiments a adherir-se a la iniciativa. La primera edició va comptar amb 157 negocis adherits i va tenir un impacte econòmic de 283.000 euros. Es van realitzar un total de 6.000 compres amb un import de tiquet mig de 61,85 euros. En aquella ocasió, els Bons es van esgotar en només 11 dies.