El cos no hi ha trobat cap fumerola però continuarà vigilant el perímetre cremat per precaució

Actualitzada 09/08/2021 a les 21:12

Els Bombers de la Generalitat eviten donar per extingit l'incendi de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) davant l'arribada de l'onada de calor, malgrat que aquest dilluns no hi han trobat cap fumerola. Una dotació dels cos seguirà vigilant el perímetre cremat matí i tarda per precaució.Els bombers van donar per controlat l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia el 26 de juliol després que hagués cremat unes 1.700 hectàrees. Segons els Agents Rurals, la principal hipòtesi sobre l'origen és un accident mecànic provocat per un cotxe o un tractor.