El Misteri de la Selva es torna a representar coincidint amb la 41a edició

El Misteri de la Selva, el drama assumpcionista en llengua romànica més antic d'Europa, reunirà una setantena de cantaires, que han assajat regularment des de finals de juny per a les dues representacions previstes per aquest cap de setmana. Aquest mes d'agost els assajos dels diferents grups que en formen part s'han intensificat. «Fa unes setmanes que assagem cada dia, sovint amb dos o tres assajos paral·lels», ha detallat Massana. Enguany, el context sanitari els ha obligat a «ser més curosos» a l'hora d'assajar per evitar nous contagis. De fet, durant un repunt de casos de covid al municipi, la direcció va optar per suspendre les trobades temporalment i durant uns dies, fins que no va millorar la situació sanitària.Entre els canvis més notoris que ha obligat a fer la pandèmia hi ha l'eliminació de la tradicional processó prèvia i posterior a la representació. Per garantir la seguretat d'actors i organització, el Patronat del Misteri de la Selva també té previst realitzar un cribratge a tot el personal l'11 d'agost, abans de l'assaig general, i un altre el 14 d'agost, dia en què comencen les representacions. A la vegada, s'ha reforçat la ventilació de l'església de Sant Andreu i l'aforament s'ha limitat seguint les directrius del Procicat.Les complicacions causades per la pandèmia no han frenat les ganes dels selvatans de participar en el Misteri. Cada any s'incorporen nous integrants als grups que formen part de la representació i enguany no n'ha estat una excepció. Els assajos s'han fet en format reduït per evitar aglomeracions de gent i s'han fet amb mascareta, per reduir riscos. Leila Aragonès i Artur Feliu són dos joves d'onze anys que s'estrenaran al gran cor coincidint amb la 41a edició del Misteri. Més enllà dels nervis propis de l'estrena, tots dos coincideixen que el més complicat ha estat aprendre les lletres, escrites en català antic. En aquest sentit, un dels integrants veterans del Misteri, Albert Almendros, ha assenyalat que cal treballar molt la dicció i entendre què s'està dient en cada moment per interpretar el text correctament. Per aconseguir-ho, tots els grups que formen part de l'obra han comptat amb el suport de la filòloga Núria Cavallé i la directora artística Lídia Roig.Tot i que la cara visible del Misteri de la Selva són la setantena de cantaires que participen en la representació, al darrere de cada passi hi ha moltes més persones implicades. Una vintena d'actors acompanyen als cantaires, i a més d'una seixantena de persones fan possible l'obra assumint tasques d'il·luminació, maquillatge, vestuari o direcció. El director del Misteri ha posat èmfasi en la implicació de la societat selvatana en aquesta tradició, «que forma part de l'ADN» dels veïns i veïnes. Una visió compartida per Almendros, qui fa cinc anys que participa en el Misteri. «Per integrar-se a un poble, cal formar part dels seus costums», ha reivindicat.Més de quatre dècades de representacions del MisteriDes del 1980, la Selva del Camp porta a l'església de Sant Andreu la representació del drama assumpcionista més antic d'Europa en llengua romànica que s'ha conservat íntegrament. A l'escenari hi pugen diversos grups: els cors celestials (gran cor i petit cor), els jueus, els dimonis, els apòstols, la Mare de Déu, Jesús, Sant Pere, Sant Joan, Sant Pau i dos arcàngels. Tots ells expliquen l'assumpció de Maria al cel, en cos i ànima, a través d'un llegat literari, teatral, musical i religiós únic. El text, d'autoria anònima, es va trobar en una llibreta de censals pagats a la Senyoria de Prades i Mont-ral, que posteriorment va acabar a l'Arxiu Parroquial de la Selva del Camp i a l'Arxiu Diocesà de Tarragona.L'arranjament i adaptació de la música del Misteri de la Selva es va fer a partir d'aquest manuscrit anònim, que descrivia amb quina melodia s'havia de cantar cada peça. «Algunes no es van trobar o identificar, així que es va optar per adaptar melodies equivalents dels segles XIII i XIV per completar l'obra», ha explicat el director del Misteri. «Si no hagués estat per la covid, aquest llibre ja estaria publicat», ha assegurat Massana. La publicació s'està acabant de redactar.