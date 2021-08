La muntanya russa s'instal·la als hospitals tarragonins, que tornen a sumar nous ingressos per covid

Després d'una reducció important de pacients, la jornada de dissabte es tanca amb l'empitjorament de la situació de la pandèmia

Actualitzada 08/08/2021 a les 10:46

Situació al conjunt de Catalunya

Les dades que ha fet públiques del departament de salut de l'evolució de la pandèmia a les comarques de Tarragona tornen a mostrar un escenari de muntanya russa. Si la jornada anterior s'havia aconseguit reduir significativament el nombre de pacients ingressats a les plantes hospitalàries i, fins i tot, també havia caigut lleugerament el nombre d'ingressats a les UCI, ara la situació ha canviat.A la regió sanitària del Camp de Tarragona s'han sumat 6 nous pacients per covid-19 i el total és de 113. També a les Terres de l'Ebre sumen pacients, 2, i la xifra total és de 14. De tota manera, s'aconsegueix reduir un ingrés a les UCI al Camp de Tarragona (37 en total) i es mantenen els 9 de l'Ebre. I això es fa sense que es produeixi el bescanvi en la xifra de morts que sí que s'havia produït al llarg de la setmana.Amb les dades tancades dissabte, no hi ha cap nova defunció a les comarques de Tarragona, així que la dada global des de l'inici de la pandèmia queda en 1.156 morts al Camp de Tarragona i 185 a les Terres de l'Ebre.Com és habitual en els caps de setmana, hi ha un descens important en el nombre de nous casos positius detectats amb proves PCR o test d'antígens. Al Camp de Tarragona se'n sumen 118 (58.757) i a la regió de l'Ebre, 28 (13.751 en total).També el ritme de vacunació cau en el cap de setmana i respecte de la jornada anterior, el nombre de noves dosis inoculades és molt baix. Tot just passen del centenar a la regió sanitària del Camp de Tarragona i van ser 160 a les Terres de l'Ebre.Les dades de velocitat de propagació es mantenen inalterades al Camp de Tarragona (0,71) i augmenten lleugerament a les Terres de l'Ebre (0,74) en el que és una lenta evolució negativa dels últims dies. Amb tot, en els dos casos es manté per sota d'u, que marca l'expansió negativa de la malaltia.Sí que es manté constant la reducció de l'índex de risc de rebrot, que ara és de 430 al Camp de Tarragona (-35) i de 281 a la regió ebrenca (-6).El Departament de Salut ha declarat 19 ingressats més a les Unitats de Cures Intensives (UCI) en les darreres 24 hores, pujant el total a 598, mentre que els hospitalitzats per covid també s'incrementen i ara són 1.938 (+25). En paral·lel, s'han notificat 1.349 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 857.386.L'Rt baixa una centèsima a 0,72, mentre el risc de rebrot disminueix 40 punts, fins als 450. S'han notificat 17 noves morts i el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 22.869. El 10,51% de les proves que s'han fet la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 692,85 a 643,04, mentre que a set dies passa de 265,15 a 245,71.