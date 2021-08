El foc ha afectat una superfície de 1.800 metres quadrats

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit completament l'incendi que ahir es va declarar a la zona de les Ordes, al terme d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp.El foc, que va ser detectat per una càmera de vigilància rural instal·lada a Montblanc, ha afectat una superfície de 1.800 metres quadrats de vegetació. Al llarg de la nit, 9 dotacions de Bombers han estat remullant la zona, per evitar revifalles, després de controlar el foc ahir a la nit.Dissabte al vespre els bombers van aconseguir controlar el cap del foc i també el flanc dret, que s'havia aturat per la presència d'una pista forestal. Finalment el flanc esquerre s'ha aconseguit aturar quan era a tocar d'una zona de vinyes.