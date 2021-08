Els Bombers apaguen una petita revifalla al riu Boix de l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia

El foc està controlat des del dilluns 26 de juliol, però encara no s'ha donat per extingit

Actualitzada 08/08/2021 a les 13:52

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest diumenge una petita revifalla de l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia. La represa s'ha produït pels voltants del migdia a la zona del riu Boix, al flanc dret del foc, i ha cremat fullaraca al perímetre d'una taca verda. Tres dotacions dels Bombers -amb EPAF- han sufocat les flames amb l'ajut d'eines manuals. La setmana passada es va produir una altra revifada a tocar del Castell de Miralles, que també va ser apagada en qüestió de pocs minuts.L'incendi es va donar per controlat fa 15 dies, el dilluns 26 de juliol, però encara no s'ha donat per extingit. Va calcinar unes 1.700 hectàrees a Santa Coloma de Queralt, Les Piles, Pontils, Bellprat, Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles.