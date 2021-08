Desarticulen una organització dedicada al cultiu de marihuana en zones boscoses del Priorat

La banda portava ciutadans albanesos per fer-los treballar com a cuidadors de les plantacions

Actualitzada 08/08/2021 a les 11:19

Els Mossos han desarticulat una organització dedicada al cultiu de marihuana en zones boscoses del Priorat. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Cambrils van detenir dilluns passats dos homes i una dona per delictes de pertinença a organització criminal i contra la salut pública. Un dels detinguts és el cap de la banda i els altres dos són el germà i la seva parella. La investigació va començar a l'octubre del 2020 arran de diverses informacions sobre un pis situat a Cambrils, del qual hi havia sospites que allotjava ciutadans albanesos relacionats amb el cultiu de marihuana. La investigació va portar a tres plantacions a Ulldemolins, Cabacés i la Figuera. La banda portava ciutadans albanesos com a cuidadors de les plantes.En l'inici de les investigacions, els mossos i policies locals van estar durant setmanes investigant el pis, fins que al novembre es va comprovar que havien marxat. Al març d'enguany es va tornar a detectar activitat al pis investigat i es van reprendre les gestions policials. Els policies van descobrir que els investigats conformaven una organització dedicada al cultiu exterior de marihuana. A Cambrils hi havia el cap de l'organització, un ciutadà albanès de 50 anys; la seva parella, una dona espanyola de 47 anys; i el germà del líder, un ciutadà albanès de 33 anys. Tant la parella com el germà del cap de l'organització tenien rols destacats en l'entramat criminal.En una primera fase d'investigació es va muntar un dispositiu policial el 22 de juliol per desmantellar la plantació ubicada a Ulldemolins. Llavors es van detenir quatre homes, d'entre 19 i 32 anys, tots de nacionalitat albanesa i senes domicili conegut. En aquesta primera plantació es van localitzar 3.175 plantes de cànnabis amb floració, 2.080 esqueixos i 10.900 grams de cabdells de marihuana. Els quatre detinguts van ingressar a presó.La investigació va continuar i dilluns passat es va establir un segon dispositiu policial a les plantacions de Cabacés i la Figuera. Donades les característiques del terreny, es va comptar amb la participació del Grup Especial d'Intervenció de la Unitat de Muntanya, de l'helicòpter, així com d'agents de seguretat ciutadana i d'investigació.Aquestes dues plantacions eren similars a la primera: ubicades en mig d'una zona boscosa amb bancals preparats per albergar milers de plantes, una zona d'assecador per a preparar la droga per traslladar-la i una zona de campament amb tendes per als cuidadors. A Cabacés es van localitzar 4.600 plantes i a la Figuera 8.178.Posteriorment, es van detenir tres persones, entre les que es trobava el cap de l'organització i van fer una entrada i perquisició del domicili de Cambrils, concretament a Vilafortuny. Allà es van trobar prop d'un quilogram de marihuana, documentació relacionada amb l'activitat delictiva i informació dels membres que hi participaven com a jardiners.En total, s'han detingut set persones: el cap de la banda, els seus dos principals ajudant i quatre homes que feien de jardiners. Tot set van ingressar a presó després de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.