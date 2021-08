El foc ha estat detectat per una càmera de vigilància forestal a Montblanc

Actualitzada 07/08/2021 a les 22:03

Al voltant de les 19.47 hores s'ha detectat un incendi a la zona de les Ordes de la localitat d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc s'ha detectat gràcies a la columna de fum observada per una càmera de vigilància forestal ubicada a Montblanc.Els Bombers hi han enviat 5 mitjans aeris, dels quals se n'han retirat dos al voltant de les 20.29 hores i en total hi ha 13 dotacions treballant-hi.Els bombers han aconseguit tallar el cap de l'incendi i el flanc esquerre està limitat per una pista forestal. El treball d'extinció es concentra en el flanc dret de l'incendi.