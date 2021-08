L'accident ha obligat a desviar el trànsit i ha provocat retencions en ambdós sentits

Dos cotxes han topat frontalment aquest dissabte a la tarda a la C-14 al seu pas per Montblanc i quatre persones han resultat afectades per l'accident.La col·lisió, que ha tingut lloc sobre les 18.13 hores, ha obligat a habilitar pas alternatiu per a la resta del trànsit i ha provocat retencions en ambdós sentits. Els Bombers de la Generalitat han enviat dues dotacions al punt de l'accident.