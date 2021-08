Salou estrena una gincana digital amb el rerefons del rei Jaume I i la conquesta de Mallorca

Un joc de pistes porta el visitant per diferents indrets del municipi amb inici al costat de la Font Lluminosa

Actualitzada 07/08/2021 a les 12:36

El Patronat Municipal de Turisme de Salou ha posat en marxa una gimcana digital turística 'Jaume I, conquerint la història', un joc de pistes online basat en la conquesta de Mallorca, per part de les tropes del Rei Jaume I.

Amb aquesta experiència turística, el viatger resol diferents enigmes mentre aprèn, d'una forma lúdica i gamificada, històries sobre el patrimoni cultural de Salou. El joc té com a objectiu transformar l'experiència turística en un entorn d'entreteniment, on és igual d'important la diversió que l'aprenentatge.

Per començar a jugar cal escanejar, amb el mòbil, el codi QR que es troba al punt d'inici: la Plaça de Francesc Germà, al costat de la Font Lluminosa. L'experiència és gratuïta i l'usuari la pot viure en qualsevol moment que ho desitgi. Es pot fer en català, castellà, anglès i francès.

La història en la què es basa aquesta gimcana es remunta al 5 de setembre de 1229, moment en què més de 16.000 persones es preparen per salpar rumb a Mallorca, per tal que el Rei Jaume I la pugui conquerir; i la cort ha sol·licitat ajuda a qualsevol ànima que estigui disposada a vetllar pel futur de la corona catalano-aragonesa.Es tracta d'una aventura detectivesca, que té com a escenari el Passeig Jaume I: l'usuari parteix d'un enigma inicial a la Plaça Francesc Germà (al costat de la Font Lluminosa), que ha de resoldre, i que el va guiant per 8 punts més d'interès turístic del Passeig: el monument a Jaume I, la Plaça de les Comunitats Autònomes o el monument al Pescador, entre d'altres. En total, hi ha 8 enigmes, en 1,4 km de recorregut pel passeig, amb una durada aproximada de 60 minuts.