Caiguda significativa dels ingressats hospitalaris per covid a les comarques de Tarragona

Les UCI encara estan en nivells alts d'ocupació i s'ha registrat una nova mort al Camp de Tarragona, la quinzena en cinc dies

Actualitzada 07/08/2021 a les 11:00

Situació al conjunt de Catalunya

Les comarques de Tarragona tancaran la setmana laborable amb una important reducció en el nombre de pacients ingressats en centres hospitalaris a causa de la covid-19. Amb les dades tancades a 6 d'agost, hi ha 107 pacients en plantes a la regió sanitària del Camp de Tarragona, és a dir, 23 menys que la jornada anterior. També s'han reduït, també proporcionalment de manera destacada, les persones que estaven ingressades a les Terres de l'Ebre, que han passat de 17 a 12 pacients.En canvi, les UCI es mantenen en nivells d'ocupació alts, tot i que s'han reduït en dos els ingressats al Camp de Tarragona (38 en total) i a l'Ebre es queden com estaven, amb 9 pacients greus a les unitats de cures intensives.Pel que fa al nombre de morts a causa del coronavirus, el Camp de Tarragona tanca una setmana nefasta, amb una nova víctima amb les dades d'ahir. El total és de 1.156, la qual cosa representa que en cinc dies s'han registrat quinze defuncions a causa de la pandèmia. La regió ebrenca ha aconseguit mantenir inalterat el seu nombre de morts, amb 185 totals.Les bones notícies, a més de la reducció d'ingressats, es mantenen en les dades del risc de rebrot, que són de 465 punts al Camp de Tarragona (-39) i de 287 punts a l'Ebre (-6). També es manté per sota de l'u la velocitat de propagació de malaltia. Al Camp de Tarragona s'ha reduït fins i tot en una dècima i queda en el 0,71, tot i que a les Terres de l'Ebre han pujat dues dècimes en l'indicador Rt, quedant en 0,71 també.Pel que fa al nombre de positius detectats, se'n sumen 254 al Camp de Tarragona (58.639 en total) i 41 a les Terres de l'Ebre (13.723). I pel que fa al procés de vacunació, aquest divendres es van realitzar menys vacunacions que la jornada anterior. Es van inocular 2.096 en primera dosi i 678 en segona al Camp de Tarragona, mentre que a l'Ebre van ser 986 en primeres dosis i 182 en segones. Pel que fa a les persones que ja disposen de la pauta completa posada, n'hi ha 359.633 al Camp de Tarragona i 110.625 a les Terres de l'Ebre.El Departament de Salut ha declarat 9 ingressats menys a les Unitats de Cures Intensives (UCI) en les darreres 24 hores, baixant el total a 579, mentre que els hospitalitzats per covid baixen de 2.000 i ara són 1.913 (-124). En paral·lel, s'han notificat 2.882 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 856.037. L'Rt es manté a 0,73, mentre el risc de rebrot disminueix 39 punts, fins als 490. S'han notificat 27 noves morts i el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 22.852. L'11,02% de les proves que s'han fet la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 741,57 a 692,85, mentre que a set dies passa de 285,25 a 265,15.