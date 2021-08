Belltall exhaureix tots els alls en la represa de la festa d'aquest cultiu de secà

Una nena li pregunta a una jove pagesa enforcant alls asseguda al terra: «Tu fas alls?». «Jo faig els forcs, els alls els fa la terra», li respon la noia somrient. Aquest petit poble de la Conca ha pogut reprendre la festa anual de l'all, i ja en van dotze edicions, després que l'any passat s'hagués de suspendre per la pandèmia. Ha estat una fira més reduïda en actes. Malgrat suspendre's l'esmorzar, que sempre era un dels atractius, la festa ha reunit centenars de visitants amb ganes de comprar uns alls que duren d'un any per l'altre.«Té molta sortida, ens els prenen de les mans literalment, i és que tenim una clientela molt fidel i tenim forcs compromesos any rere any perquè quan proves l'all de Belltall ja no en vols cap altre», afirma la presidenta de l'agrupació de productors, Montse Sánchez. Té un preu més elevat, però això no frena que s'esgotin en qüestió d'hores. «Sí que és més car, però cal posar en valor el producte de la terra i l'artesania», afegeix. A la festa també hi havia parades de productes com oli, mel, melmelades i formatges.La venda d'alls a un ritme frenètic contrasta amb l'estand del costat, on es reflexiona amb calma sobre la qualitat del conreu, amb la investigació que porta a terme la Fundació Miquel Agustí. L'objectiu és tipificar la varietat, posant a prova l'all de Belltall. Se n'han plantat en terres del poble i també al Baix Llobregat per comprovar fins a quin punt varia l'all, en sabor i textura, depenent de la seva varietat i a on s'ha plantat. La finalitat és produir-ne més i de la millor qualitat, explica Ernest Aymerich, investigador de la fundació.