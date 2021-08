El projecte 'Un passeig per Salou' es vol complementar amb una ruta turística vinculada al Camí de Ronda

Actualitzada 06/08/2021 a les 14:17

El grup de recerca Gresepia de la Universitat Rovira i Virgili ha finalitzat aquest divendres una nova campanya d'excavacions al jaciment de la Cella, situat al Cap Salou. L'Ajuntament de Salou pretén museïtzar l'espai per convertir-lo en un «producte turístic» a través de fons del govern espanyol.L'alcalde Pere Granados ha explicat que l'objectiu és donar a conèixer el passat del municipi, «molt desconegut». La proposta s'inclou en el projecte 'Un passeig per la història de Salou', per divulgar els vestigis de la població des de la prehistòria fins a l'època moderna i que es vincularà al Camí de Ronda. Si s'aconsegueix finançament, el batlle preveu que el projecte sigui una realitat en un període de tres anys.