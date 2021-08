Prades s'omple de música renaixentista amb el Festival Mateu Fletxa

L'esdeveniment celebra 10 anys amb dos concerts programats per dissabte i diumenge

Actualitzada 06/08/2021 a les 15:14

Els amants de la música tenen una cita aquest cap de setmana amb Prades. I és que la vila vermella és l'escenari de la desena edició del Festival Mateu Fletxa. El festival començarà demà dissabte, a les 8 del vespre a l'Església amb el concert de Prades Cor. Diumenge la cita musical clourà amb el concert a càrrec de Psallite a les set de la tarda. L'aforamentdels concerts està limitat seguint les mesures de seguretat vigents.El festival té com a propòsit reivindicar la vida i obra d'aquest compositor renaixentista, nascut a Prades l'any 1481 i a qui s'atribueix la creació de l'ensalada, el gènere polifònic hereu del madrigal i la música religiosa. L'ensalada es tracta d'una barreja d'estils musicals renaixentistes i música popular amb tonalitats, ritmes, temàtiques canviants que fins i tot barreja idiomes diferents com el llatí, el català, el castellà, l'italià i, fins i tot, llengües inventades per referir-se a dialectes africans.Els organitzadors expliquen que si bé la figura de Mateu Fletxa és coneguda a nivell nacional i internacional, la seva música encara és poc coneguda a la vila. Justament per això el primer director de Prades Cor, Joan Ferré i Benach, fa 10 anys va decidir impulsar el festival. Des del primer moment l'esdeveniment ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament i dels veïns.La incorporació de Carles Capseta Moreno a la direcció del Prades Cor des de l'any 2017 ha portat aquesta formació coral a explorar el repertori clàssic del compositor i també altres creadors més moderns i fins i tot contemporanis que, de manera subtil i sovint poc coneguda, beuen de les fonts del Renaixement.Des de principis d'any que el cor ha estat preparant el festival, amb assajos online, que han suposat una dificultat afegida, però que no impediran que la vila vermella pugui reivindicar novament el compositor.