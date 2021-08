Més de 200 famílies confien en els casals d'estiu d'Altafulla

El casal 'Gaià i les boles de Drac' ha celebrat aquest divendres el darrer dia del campus

Actualitzada 06/08/2021 a les 18:25

El coalcalde d'Altafulla i responsable de l'Àrea de Joventut, Jordi Molinera, han acompanyat aquest matí als infants del casal d'estiu 'Gaià i les boles de Drac' en el seu darrer dia d'activitats on ha comprovat in situ els jocs i la diversió que han compartit des del passat 28 de juny a les instal·lacions del col·legi La Portalada.

L'edil de Joventut s'ha mostrat orgullós de la feina feta en aquest casal, així com també en el que es du a terme al pavelló poliesportiu de la mà del Consell Esportiu del Tarragonès i la regidoria d'Esports de l'Ajuntament, i ha assegurat que «més de 200 famílies han confiat en els casals d'estiu que organitza l'Ajuntament», una xifra prou significativa tenint en compte que Altafulla compta amb una població de més de 500 infants, d'entre 3 i 12 anys, edats que comprenen els usuaris d'aquest tipus d'activitats.

Concretament, el casal d'estiu 'Gaià i les boles de Drac' ha comptat amb un total de 102 nens i nenes des del passat 28 de juny fins aquest divendres 6 d'agost. Per Jesús Cayuela, coordinador de l'entitat Viu Lleure, encarregada d'aquest campus, «el casal ha estat molt ben rebut per part dels infants i les seves famílies on moltes d'elles han repetit l'experiència en més d'una setmana d'acollida». El casal, a més, no ha patit cap contagi per la Covid-19.

Per la seva banda, el campus 'Un món de jocs tradicionals', que dirigeix tècnicament el Consell Esportiu del Tarragonès, s'allargarà fins el 10 de setembre les activitats del qual tenen lloc al pavelló i a la piscina municipals, i a l'Escola El Roquissar. La previsió és que atenguin més de 300 infants fins a la seva finalització. Les inscripcions en aquest cal fer-les telemàticament a través del web del Consell Esportiu del Tarragonès (www.cetarragones.cat).