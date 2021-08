L'Ajuntament de Roda de Berà posa en marxa sis actuacions urbanístiques de forma simultània

Respon a la voluntat de l'equip de Govern d'executar moltes petites obres.

Actualitzada 06/08/2021 a les 18:05

El passat dilluns es van posar en marxa sis projectes de forma simultània. Tres d'ells a l'escola El Cucurull i tres més dins del camp de futbol municipal, aprofitant l'inici del mes d'agost en què ambdues instal·lacions estan tancades.La primera de les obres que cal destacar a l'escola El Cucurull és l'asfaltat de l'aparcament municipal de sorra que trobem al costat del centre escolar. Aquest projecte va ser la tercera proposta més votada de la passada edició dels Pressupostos Participatius, amb 38 vots.L'actuació consistirà en la pavimentació de 486 metres quadrats de terreny amb un pressuposts de 21.126,60 euros.Dins de l'escola, a l'edifici principal, s'estan executant dues obres més. La primera d'elles a la planta baixa, és la reforma de la zona administrativa, amb la qual es preveu una nova distribució de l'espai amb noves instal·lacions i la creació d'un nou fals sostre. El pressupost total és de 8.588,93 euros. També dins d'aquest mateix edifici s'estan reformant els banys de la primera planta, amb l'enderroc total dels serveis actuals per tal d'instal·lar tres inodors en cadascun dels dos banys, el de nenes i el de nens, i una sala independent per als estris de neteja amb un abocador en el seu interior.El pressupost total d'aquesta obra és de 35.478,74 euros.Pel que fa al camp de futbol municipal, s'està duent a terme tres projectes diferents. El primer d'ells correspon al manteniment i el nou pintat de l'estructura metàl·lica de la marquesina de tribuna. L'Ajuntament va detectar que aquesta estructura de suport es trobava en un estat precari de conservació, amb òxid en gairebé tota la superfície. Per evitar el seu deteriorament s'han previst aquests treballs de manteniment, amb un pressupost de 9.015,18 euros.La segona actuació que s'està duent a terme a aquestes instal·lacions esportives municipals és la millora dels serveis públics existents, que es trobaven en un estat d'envelliment i no disposaven de cap bany adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. El pressupost total d'aquest projecte és de 22.431,96 euros.I, finalment, degut al seu estat de conservació, l'Ajuntament renovarà completament l'actual zona destinada a vestidor dels àrbitres. S'enderrocarà tota la distribució, creant-ne una de nova, i també s'ha previst la substitució dels actuals revestiments, tant de paviment com de parets, amb un pressupost total de 12.843,93 euros.