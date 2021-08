L'Ajuntament de la Pobla de Montornès recolza la protesta veïnal contra les màfies que ocupen habitatges

L'associació de la Urbanització Castell i Flor de l'Ametller han convocat una protesta per aquest dissabte

L'Ajuntament de la Pobla de Montornès ha anunciat el seu suport a la convocatòria realitzada per l'Associació de Veïns de la Urbanització Castell i Flor de l'Ametller contra l'ocupació il·legal d'habitatges que pateixen en aquesta zona del municipi.El consistori, a través d'una nota, ha expressat la necessitat d'augmentar la pressió policial per solucionar el poble que pateix la urbanització Castell de Montornès amb les ocupacions. Per l'alcalde, Francesc Larios, cal diferenciar «entre les ocupacions que es fan a causa de situacions socioeconòmiques complicades, on els Serveis Socials han de treballar», de les que estan organitzades, «per màfies que busquen espais per portar a terme les seves activitats il·legals o treure diners a aquestes famílies sense habitatges».Per l'alcalde aquest no és un problema exclusiu del municipi i recorda que, per les dimensions del municipi, «la Pobla té molt poca capacitat per incidir en una problemàtica com aquesta», a causa de la limitació de recursos i competències. Però Larios afegeix que sí que pot, «fer pressió a altres administracions i això és el que he fet els darrers dos anys i el que seguiré fent fins que s'hagi solucionat».