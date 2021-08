L'Ajuntament de Cambrils reclama a la Generalitat que permeti obrir els comerços fins a les 00:30h

El consistori està en converses amb altres municipis i associacions de comerciants per fer front comú contra aquest greuge

Actualitzada 06/08/2021 a les 17:38

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui un acord de govern per demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Procicat que eliminin la limitació de l'horari de tancament al sector comercial i permetin la seva obertura fins a les 00:30h, com ja s'estableix per altres sectors d'activitat.El govern municipal ja ha demanat en reiterades ocasions que es corregeixi aquest greuge comparatiu i es reconsideri l'aplicació d'aquesta mesura, especialment en els municipis turístics, que durant l'estiu incrementen la seva població i, per tant, l'activitat comercial. Cal tenir en compte que la franja horària entre les 22 i les 00:30 hores és molt important en l'activitat econòmica dels municipis que tenen la qualificació d'excepcionalitat turística i té un gran impacte sobre el balanç global de la temporada.En vistes que la mesura de restricció horària s'ha prorrogat i que no s'ha donat resposta a les nombroses peticions de l'Ajuntament, realitzades en el marc de les reunions setmanals del Procicat i a través de la delegada del Govern de la Generalitat, l'equip de govern ha decidit aprovar aquestes demandes per acord i comunicar-les per escrit als organismes competents.Per altra banda, l'Ajuntament està en converses amb altres municipis de la costa i associacions comercials per treballar conjuntament i fer front comú contra aquesta mesura que obliga als comerços a tancar a les 22 hores.