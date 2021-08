El Festival Internacional de Música de Cambrils detecta la venda fraudulenta d'entrades

Actualitzada 06/08/2021 a les 17:13

El Festival Internacional de Música de Cambrils ha obert una investigació després de detectar la venda fraudulenta d'entrades al concert d'aquest dijous de Camela. En un comunicat emès per xarxes socials, l'organització del certamen ha explicat que diverses persones no van poder accedir al Parc del Pinaret perquè les entrades no eren vàlides. Es tractava d'entrades que tenien un cost de zero euros i un codi QR invàlid. Davant d'aquesta situació, els afectats no van poder gaudir del concert de Camela des de la grada. El Festival Internacional de Música de Cambrils ha posat els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra per esclarir si es tracta d'un hackeig o bé d'una duplicació de la plataforma oficial de venda d'entrades.