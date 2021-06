Creixell es quedarà sense servei de Policia Local en certes hores o dies de la setmana

Els agents denuncien que la falta de personal comporta que s'hagin de fer «serveis extraordinaris dia si i dia també»

Actualitzada 08/06/2021 a les 08:21

El Sindicat Autònom de Policia de les Policies Locals de Catalunya (SAP-PL) denuncia que l'Ajuntament de Creixell fa cas omís a les peticions d'ampliació de la plantilla de la Policia Local i a les reivindicacions de millora del cos i per aquest motiu deixaran de fer «serveis extraordinaris», fet que comportarà que a certes hores o dies de la setmana Creixell no tingui servei de Policia Local.En un comunicat, indiquen que actualment només 14 agents són els encarregats de vetllar per la seguretat del poble, amb una mitjana d'edat de 48 anys. L'any 2012 el total d'agents era 18. Això comporta que els treballadors hagin de fer «serveis extraordinaris dia si i dia també».D'aquests 14 agents, 3 són interins, els quals no han passat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. «Això significa que no tenen la formació ni les atribucions necessàries per garantir un servei de seguretat ciutadana com cal» indiquen en un comunicat.La falta de diàleg amb el consistori i la negació d'ampliar la plantilla han fet que la Policia local decideixi «no realitzar més aquests serveis extraordinaris». Denuncien «la deixadesa de l'equip de govern» en un moment que la població de Creixell ha augmentat i, en conseqüència, han augmentat els delictes com l'ocupació d'habitatges, les baralles o els 'botellons'.