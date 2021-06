Valls programa un segon concert dels Stay Homas per Sant Joan

També es dobla l'aforament en els espectacles familiars

Actualitzada 07/06/2021 a les 11:07

Ampliacions en el patrimoni immaterial

La Festa Major de Sant Joan a Valls comptarà amb un segon concert del grup Stay Homas el dia 24 de juny a les 21 h a l'aparcament del Carme. Així mateix, els concerts familiars dels grups 'Xiula i Reggae per xics', previstos per a les tardes del 22 i 23 de juny, doblen el seu aforament en el mateix recinte. Les noves mesures establertes pel Procicat han corroborat les previsions de l'Ajuntament de Valls de manera que no serà necessari avançar cap dels horaris anunciats. També l'escenificació conjunta dels balls parlats del dilluns 21 de juny al Centre Cultural també amplia l'aforament.Les entrades es posaran a disposició de les persones empadronades a Valls aquest divendres 11 de juny a les 18 h on line a través de Codetickets Valls. 24 hores després, dissabte 12 a les 18 h, s'obriran a tothom.Les previsions horàries que l'organització de la Festa Major de Valls podran complir-se sense necessitat d'avançar cap horari, un cop que el Procicat hagi donat les noves indicacions sobre el sector cultural. La prolongació dels horaris de les activitats culturals, entre les quals s'inclouen les festes majors, fins a la 1 de la nit permetrà que els concerts previstos a l'espai de l'aparcament de l'Hort del Carme no hagin d'avançar-se ni caldrà traslladar els concerts familiars al Centre Cultural, supòsits que s'incloïen en el programa. Aquest ja es troba a disposició en la seva edició impresa a la Biblioteca Carles Cardó, a l'Oficina de Turisme i a d'altres punts d'informació cultural.Aquesta adaptació de la normativa horària ha permès programar un nou concert del grup Stay Homas dijous 24 de juny. Es realitzarà a les 21 h, abans que el ja anunciat i venut. Així mateix, els concerts familiars de les formacions 'Xiula i Reggae per xics' doblen el seu aforament, ja que no s'hauran de traslladar al Centre Cultural i, per tant, es pot posar a disposició del públic la totalitat de l'aforament disponible.En l'apartat de patrimoni viu, la representació conjunta dels balls parlats prevista per al dilluns 21 a les 18.30 h al Centre Cultural també amplia el seu aforament. Hi participen el ball de pastorets, el ball de gitanes i el ball de vells. Finalment, les noves directrius del Procicat també permeten l'augment de l'aforament del 50% al 70% per als actes religiosos. En aquest sentit, dimecres 23 de juny a les 20 h, les Completes amb la participació de la moixiganga, la interpretació dels goigs, el toc de castells amb el nou orgue de la Ciutat i el ball de l'àliga, així com l'Ofici del dia del patró a les 11 h, comptaran amb el 70% de l'aforament de l'església de Sant Joan.També es beneficien d'aquesta ampliació dels aforaments fins al 70 % les activitats culturals programades al mateix temple de Sant Joan: la presentació de la nova edició dels goigs de Sant Joan Baptista dissabte 19 de juny (12 h), el concert per a gralla i orgue amb Jonathan Carbó i Jordi Mestres diumenge 20 (12.30 h) –aquest amb entrada a Codetickets Valls– i el concert de les 'Llibertats d'orgue sobre el seguici vallenc', a càrrec de l'organista Josep Mateu dilluns 21 a les 18 h.