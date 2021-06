Un centre de serveis nàutics crearà 50 llocs de treball a Cambrils

El PP municipal critica l'impacte visual de les noves instal·lacions al port

Un centre de serveis nàutics que entrarà en servei la setmana que ve crearà 50 llocs de treball a Cambrils, i amb la previsió d'atreure 30.000 usuaris, segons informa la Generalitat.Després d'un concurs convocat per la Generalitat, el sector privat ha invertit 535.000 euros en aquestes instal·lacions, on es llogaran diferents models d'embarcacions.Així, es podran llogar velers esportius i d'esbarjo, vaixells a motor amb i sense llicència; per a pesca esportiva, motos d'aigua i caiacs, entre d'altres, d'hores a dies, amb patró o sense i també es llogaran materials.Les instal·lacions són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i consisteixen en un pantalà flotant de fusta en forma d'L i diverses passarel·les amb capacitat per a 45 embarcacions de lloguer i xàrter de fins a 15 metres d'eslora.Adossat al moll de ribera, una plataforma de 55 metres quadrats es divideix en els espais d'atenció al client; lavabos i un tercer mòdul com a magatzem, instal·lacions contra incendis i abocaments i un punt net.El propòsit és atreure turisme, posicionar Cambrils com a líder de la Costa Daurada en activitat nàutica i també s'emmarca en l'objectiu de Ports de la Generalitat d'obrir la nàutica i facilitar l'accés a aquesta activitat entre els joves.També es preveu que ajudarà a allargar la temporada, ja que fora de l'estiu, podrà usar-se per a trobades empresarials i activitats entorn de la nàutica.

El PP de Cambrils ha fet públic un comunicat en el qual es mostra «radicalment en contra per l'impacte estètic que representen», les instal·lacions del nou centre de serveis nàutics.



Els populars consideren que, «aquestes casetes obren la porta a la proliferació d'altres, emparada en la mateixa excusa: donar servei a les diferents activitats que es vulguin incorporar».

Malgrat que les competènces són de Ports de la Generalitat, segons el PP, «l'Ajuntament s'hauria d'haver plantat, i obligat a buscar un altre espai per a instal·lar els mòduls de servei en un lloc que evités l'impacte visual»