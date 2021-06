Catalunya serà la segona comunitat a crear més ocupació aquest estiu

Actualitzada 07/06/2021 a les 09:57

Tarragona generarà 7.790 llocs de treball aquest estiu, així ho indica un estudi de l'empresa de recursos humans Randstad. Catalunya crearà prop de 62.800 llocs aquest estiu, un 24,6% més que l'any passat i un 13% del total dels contractes que se signaran a Espanya en les pròximes setmanes.Per províncies, Barcelona liderarà la contractació amb 42.540 signatures, seguida de Girona (8.250), Tarragona (7.790) i Lleida (4.210).L'increment de llocs de treball que es veurà a Catalunya serà 3,9 punts percentuals superiors a la mitjana nacional, que serà del 20,7%, tal com apunten aquests càlculs, per als quals s'ha tingut en compte les dades dels sectors de comerç, transport i distribució, hostaleria i entreteniment.En un comunicat, Randstad assenyala que la comunitat catalana serà la segona a crear més ocupació aquest estiu, només per darrere d'Andalusia, que generarà 90.640, un 22,2% més que el 2020.Al conjunt d'Espanya, la vacunació contra la covid-19 i l'aixecament de les restriccions a la mobilitat faran possible un augment de la contractació del 20,7%, fins a aconseguir les 438.550 llocs de treball.