Milloren les dades del risc de rebrot i la taxa de contagis a tota la demarcació

Al Camp de Tarragona el risc de rebrot es redueix fins als 126 punts, 11 menys que ahir, i a les Terres de l'Ebre se situa en 60 punts, 22 menys

Actualitzada 07/06/2021 a les 10:58

La situació a Catalunya

El risc de rebrot ha baixat de 100 després de molts mesos. En concret retrocedeix set punts i se situa en 98, segons el darrer balanç del Departament de Salut. L'Rt també baixa de la barrera d'1 i passa a 0,98, cinc centèsimes menys. La incidència acumulada a 14 dies es redueix de 102,66 a 99,98. El nombre d'ingressats per covid-19 se situa en 610, 20 més que fa 24 hores, i hi ha 203 crítics a les UCI, dos menys. En paral·lel, s'han declarat 2015 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 631.684 en tota la pandèmia. El 3,39% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Les funeràries han declarat cinc nous morts i la xifra des de l'inici de la pandèmia és de 22.208.

El risc de rebrot era de 110 entre el 21 i el 27 de maig i baixa a 19805 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa cinc centèsima fins a 0,98, mateix valor que la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 99,98 entre el 28 de maig i el 3 de juny, per sota dels 113,15 de l'interval anterior.



Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 28 de maig al 3 de juny n'hi va haver 3.584, inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 4.158. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 46,28 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (53,70).



Durant l'última setmana analitzada s'han fet 84.284 proves PCR i 34.994 tests d'antígens, dels quals un 3,39% ha donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (4,02%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 34,83 anys.



Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 689.420 casos, dels quals 631.684 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat cinc en les darreres hores, amb 22.208 des de l'inici de la pandèmia: 14.127 en hospitals o sociosanitaris (+2), 4.565 en residències (sense canvis), 1.182 en domicilis (+1) i 2.334 no classificables (+2).



Entre el 28 de maig i el 3 de juny s'han declarat 20 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 26. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 654 persones. La setmana del 21 al 27 de maig n'hi havia 776.



Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.355 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+1). Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 34.848. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.864 persones, sense canvis.

Nova jornada sense detectar cap defunció per covid-19 a la demarcació de Tarragona, segons les darreres dades atorgades pel Departament de Salut. Al Camp de Tarragona es mantenen les 1.122 morts des de l'inici de la pandèmia i a l'Ebre les 180.Pel que fa al nombre de contagis, al Camp de Tarragona, s'han registrat 26 nous positius que s'acumulen als 42.454 confirmats des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot es redueix fins als 126 punts, 11 menys que ahir. A les Terres de l'Ebre s'han detectat només 2 nous contagis, que se sumen a un total d'11.063 casos totals confirmats. El risc de rebrot continua la seva tendència a la baixa i se situa en 60 punts, 22 menys respecte les dades anteriors.Pel que fa a la pressió hospitalària, al Camp de Tarragona hi ha un pacient més ingressat, respecte a les dades d'aquest cap setmana, mentre que els pacients a les UCI del territori es mantenen amb 22 crítics ingressats. A les Terres de l'Ebre es mantenen els 15 ingressats a planta i resten un pacient a les UCI, sent actualment 5 persones les ingressades als hospitals de l'Ebre.I finalment pel que fa al procés de vacunació, al Camp s'han administrat un total de 669 vacunes durant la jornada d'ahir, una xifra molt inferior a les registrades els darrers dies. Això fa que 236.420 persones han rebut la primera dosi de la vacuna mentre que 127.568 ja han acabat el procés de vacunació.A les Terres de l'Ebre també ha caigut el ritme de vacunació, ja que es van inocular ahir diumenge 654 dosis. Pel que fa a les xifres totals, s'ha administrat a un total de 76.426 persones la primera dosi, i a 46.806 la segona dosi.