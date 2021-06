L'Ajuntament de Cambrils posa en marxa la segona onada de consultes de l'Altaveu Ciutadà

L'objectiu obtenir informació sobre els serveis prioritaris per fer de Cambrils un municipi sostenible i de referència

Actualitzada 07/06/2021 a les 09:07

El Departament de Participació de l'Ajuntament de Cambrils ha posat en marxa la segona onda consultes de l'Altaveu ciutadà. Durant la primera quinzena de juny les persones inscrites al panell respondran una nova enquesta sobre l'estratègia de futur de Cambrils.

Després d'haver valorat la gestió dels serveis municipals en el primer qüestionari, en aquesta ocasió es busca disposar d'informació sobre com augmentar la qualitat de serveis que facin de Cambrils un municipi sostenible i de referència.

En aquesta segona onada es consultarà sobre quatre eixos que han de permetre saber quins serveis i estratègies són prioritaris per convertir Cambrils en una ciutat pionera, que guanyi en qualitat de destinació, tant per viure-hi com per visitar-lo. Els quatre eixos són transició verda i sostenible, eficiència energètica, transició digital i competitivitat

El regidor de Participació, Oliver Klein, ha explicat que es tracta de saber quins punts forts té Cambrils per enfocar-hi actuacions concretes per millorar la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania i posicionar el municipi en termes de sostenibilitat i tecnologia.

L'Altaveu Ciutadà de Cambrils és una eina de democràcia electrònica que fomenta la participació dels veïns i veïnes en la gestió municipal, la transparència i l'obertura del govern local cap a la ciutadania. Aquesta eina d'anàlisi i escolta activa permet disposar d'un baròmetre d'opinió entorn temes d'interès, facilitar la comunicació i interacció entre l'Ajuntament i la ciutadania i adaptar les actuacions municipals a les expectatives i característiques dels cambrilencs i cambrilenques.

La primera onada de consultes es va realitzar entre el 21 de setembre i el 4 d'octubre amb un qüestionari entorn els serveis, equipaments i gestió municipal del municipi. A principis d'any l'Ajuntament va presentar els resultats, que es poden descarregar clicant aquí.