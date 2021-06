una baralla multitudinària deixa tres ferits a Segur de Calafell

Els veïns van alertar als agents i es mostren neguitosos pels incidents de la zona

Actualitzada 06/06/2021 a les 18:25

Els veïns de Segur de Calafell van viure una nit de tensió després que es produís una baralla multitudinària a l'avinguda Alemanya, a la zona del poliesportiu del municipi. Els fets van tenir lloc durant la matinada d'aquest diumenge quan els veïns de la zona van començar a sentir sorolls, crits i cops provinents d'un grup de persones i ràpidament van alertar a la Policia Local de què s'estava produint un incident.L'incident va provocar una activació dels serveis d'emergències, després que un veí truqués dient que una vintena de persones s'estaven barallant al carrer, la Policia Local de Segur de Calafell va avisar als Mossos d'Esquadra que van acudir amb quatre dotacions per donar per acabada la disputa.Segons informen els Mossos d'Esquadra, en el moment en què els agents de seguretat van aparèixer per la zona, les persones que estaven protagonitzant la baralla van fugir per evitar ser identificats pels agents.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també es va activar i va arribar a la zona on s'havia produït la baralla amb diverses ambulàncies, finalment van haver d'atendre a tres persones que van resultar ferides, una d'aquestes ha estat evacuada fins a l'Hospital del Vendrell per un cop al cap.Els veïns de la zona es mostren neguitosos per l'escalada de l'incident i temen que pugui derivar a més conflictes. Van ser els mateixos veïns qui van denunciar per les xarxes socials aquest incident i demanen reforçar la seguretat per evitar represàlies.