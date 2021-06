Emotiu i sentit homenatge a Montserrat Carulla en l'acte inaugural del FIC-CAT

92 produccions que es projectaran en un format híbrid

Jordi Cadellans, Belén Fabra, Mercè Arànega, Isona Passola, Ivana Miño, Roger Peña, Maria Molins o Marc Parrot són alguns dels actors i directors de cinema que han trepitjat la catifa vermella del FIC-CAT en la inaguració que s'ha fet aquest dissabte al vespre al pavelló poliesportiu de Roda de Berà. Després de fotografiar-se, els artistes han participat en l'acte d'homenatge a Montserrat Carulla, qui va ser membre del jurat des de la primera edició del certamen i presidenta d'honor.La majoria dels que han intervingut en l'acte de record opinen que és un reconeixement «merescut» i han expressat la seva profunda admiració cap a l'artista. «Era una dona amb força, inspiradora i fidel als seus principis», ha afirmat l'actriu Sílvia Aranda. «La trobo molt a faltar, ha estat una mestra com a actriu i m'ha fet de mare moltes vegades; hi ha gent que no s'oblida mai», ha assegurat l'actriu Montse Guallar.També hi han participat altres companys de professió a través d'un vídeo que ha clos la seva filla Vicky Peña. En l'homenatge, hi han assistit el seu fill i net i Mario Gas, gendre i director de cinema. Tots tres han agraït l'escalf rebut i han recalcat que la Carulla «s'estimava amb bogeria» el FIC-CAT. «És un reconeixement necessari; des de la primera edició no ens va voler deixar, va estar a primera fila mirant pel·lícules i opinant fins al final, vam crear un vincle professional i d'amistat enorme», ha destacat Barrero.A banda de l'homenatge, també s'ha estrenat 'Tocats pel foc', una pel·lícula coproduïda per TV3 i dirigida per Santi Lapeira. «L'estrena d'avui és interessantíssima, una novel·la negra que fa un retrat molt acurat», ha opinat Barrero. Segons ell, si l'edició de l'any passat no s'hagués suspès per la situació pandèmica moltes de les cintes d'aquesta edició s'haguessin estrenat llavors. «Han perdut una mica d'actualitat, malgrat tot contínua sent una proposta interessant perquè la major part d'elles no han tingut un recorregut normal», ha explicat el director.Enguany, el FIC-CAT projectarà de 92 produccions, de les quals 65 formen part de la selecció oficial del certamen. El festival manté l'objectiu de reactivar la cultura, incentivar la indústria audiovisual del país i donar visibilitat al cinema que es produeix en català. «Sabia de celebrar si o si, teníem una mena de rau-rau terrible, perquè aquesta selecció és la que teníem feta si s'hagués celebrat el festival l'any passat; necessitàvem fer aquesta edició per tornar a emprendre de nou una propera amb noves bases i nous treballs», ha sostingut Barrero.Amb la represa del certamen, els organitzadors han apostat per un format híbrid. Així, cada dia hi haurà una projecció presencial d'un llargmetratge de ficció a les vuit del vespre al pavelló municipal i les altres produccions es podran veure en línia. De fet, una de les novetats d'aquest any, és que TV3 es converteix en la plataforma digital del FIC-CAT i posa a disposició del públic 56 produccions audiovisuals.«La pandèmia ens ho ha capgirat tot, però ens ha aportat una finestra nova, que és el digital, afortunadament hem trobat TV3 a la carta, així tot allò que no podem viure aquí al pavelló es pot veure durant tota la setmana de forma interrompuda a través d'aquesta plataforma», ha dit. A més, Barrero confia que el format híbrid es mantingui en les pròximes edicions.El festival clourà amb una gala a càrrec de la companyia de cabaret Els Capdevila diumenge vinent. La cloenda es farà a les set de la tarda al pavelló poliesportiu de Roda de Berà.