La demarcació de Tarragona registra una jornada sense cap defunció i 63 positius per covid-19

Els hospitals del territori agafen aire perquè baixa el nombre d'ingressats

Actualitzada 05/06/2021 a les 09:08

La demarcació de Tarragona registra una jornada tranquil·la pel que fa al coronavirus sense cap nova defunció. Al Camp de Tarragona es mantenen els 1.122 morts i a les Terres de l'Ebre els 180, segons les últimes dades atorgades pel Departament de Salut.Pel que fa al nombre de nous contagis, el Camp de Tarragona registra 59 casos, que s'acumulen als 42.374 confirmats des de l'inici de la pandèmia. El ritme de rebrot es manté en una zona de risc elevat de 137 punts, igual que la passada jornada. A les Terres de l'Ebre s'han notificat només 4 nous positius que se sumen al total d'11.047. Pel que fa al risc de rebrot, l'Ebre se situa amb 96 punts, 13 menys respecte la passada jornada, però continua en una situació de risc elevat.Els hospitals de la demarcació agafen aire a causa de la lleugera baixada del nombre d'ingressats. Al Camp de Tarragona hi ha actualment 39 persones ingressades, 6 menys respecte dades anteriors mentre que a les UCI hi ha 24, 3 menys respecte dades anteriors. A l'Ebre els hospitals han donat l'alta a un ingressat a planta i un pacient crític aconsegueix sortir de l'UCI, això fa que actualment hi hagi 15 ingressats i 6 crítics respectivament.El procés de vacunació avança amb bon ritme al Camp de Tarragona pel que fa a les segones dosi. Al Camp s'han administrat un total de 1.615 primeres dosis i 6.516 segones dosi. Això fa que 230.818 persones han rebut la primera dosi de la vacuna mentre que 125.544 ja han acabat el procés de vacunació. A les Terres de l'Ebre s'han vacunat 432 amb la primera dosi, deixant un total de 75.119 persones vacunades. Pel que fa a la segona dosi, s'ha administrat a un total de 46.622 persones, que ja han acabat totalment el procés de vacunació, 2.317 més respecte a les dades anteriors.L'Rt trenca la tendència a l'alça i baixa a 1,04, una centèsima menys que fa 24 hores, segons l'última actualització del Departament de Salut. El risc de rebrot també disminueix lleugerament a 108 (-4) i la incidència acumulada a 14 dies es redueix de 107,03 a 104,70. El nombre d'ingressats per covid segueix clarament a la baixa i se situa en 593, 62 menys que en el balanç anterior. També disminueixen els pacients crítics a l'UCI fins a 220, 6 menys que fa un dia. En paral·lel, s'han declarat 578 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 630.935 en tota la pandèmia. El 3,64% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. Les funeràries han informat d'un mort, per un total de 22.203 defuncions en tota la pandèmia.