Vila-seca celebra aquest dissabte 5 de juny la Gala contra la Leucèmia

Actuaran Martirio i Chano Domínguez

Actualitzada 03/06/2021 a les 20:43

L'Auditori Josep Carreras de Vila-seca recupera la Gala benèfica anual a benefici de la Fundació Josep Carreras que es va suspendre l'any passat a causa de la pandèmia. El concert se celebrarà aquest dissabte 5 de juny i tindrà com a protagonistes la cantant Martirio i el pianista gadità Chano Domínguez. Després de gairebé quinze anys sense gravar nou material, els dos artistes es trobaran a Vila-seca per recordar al gran pianista i intèrpret cubà Ignacio Villa Bola de Nieve, en un concert que han anunciat que estarà ple de tendresa, amor i humor.

Aquest concert extraordinari de la programació de l'Auditori Josep Carreras se celebra cada any des del 2002 amb la voluntat de col·laborar amb la Fundació Josep Carreras per la lluita contra la leucèmia. Es fa en col·laboració amb l'Obra Social La Caixa i el preu de les entrades és de 20 euros. També compta amb una fila zero adreçada a tores les persones interessades a fer una aportació.

La Gala benèfica s'ha presentat aquest mateix dijous a l'Auditori vilasecà i ha comptat amb la presència d'Antoni Garcia Prat, gerent de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, qui ha assegurat que des de l'entitat agraeixen «la persistència i continuïtat de la gala» i ha explicat que aportacions com la que anualment es fa des de l'Auditori són fonamentals perquè els ajuden a finançar projectes de recerca.

Per la seva banda Àngels Poblet, presidenta de la Fundació Auditori Josep Carreras, s'ha mostrat satisfeta de poder celebrar aquest concert que ha estat reprogramat en diverses ocasions i ha aprofitat per refermar el compromís de Vila-seca amb la música i la cultura del territori.

El concert es farà aquest dissabte a les 20 h. i les entrades es poden comprar a la pàgina web de l'Auditori.