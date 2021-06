Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir la identitat de la víctima i la causa de la mort

Actualitzada 04/06/2021 a les 18:27

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per la troballa d'unes restes òssies humanes a Riudecols (Baix Camp), tal com ha avançat TV3 i ha pogut confirmar l'ACN.Una persona que estava netejant la seva finca rústica situada al terme municipal va donar l'avís a la policia catalana aquest dijous a la tarda, que es va desplaçar fins al lloc dels fets per fer-se càrrec de la investigació. De moment es desconeix la identitat de la víctima, així com les causes de la mort.