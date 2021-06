Al voltant de les 14.15 un tren ha atropellat a una persona a l'alçada de Cunit

Actualitzada 03/06/2021 a les 14:56

Al voltant de les 14.15 una persona ha estat atropellada per un tren que circulava per l'alçada de Cunit. L'accident provoca retards de 30 minuts a les línies R2 sud i als trens Regionals direcció a Tarragona. Entre l'estació de Cunit i Sant Vicenç de Calders el pas dels combois és en via única.