Mossos i Guàrdia Municipal de Riudoms detenen dos homes i desmantellen una plantació de marihuana

A l'interior d'una masia es van localitzar 1.044 plantes marihuana i 60 quilos de cabdells

Actualitzada 04/06/2021 a les 12:54

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria del Baix Camp juntament amb agents de la Guàrdia Municipal de Riudoms han detingut entre ahir i avui dos homes de 31 i 40 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de les Borges del Camp i Reus, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.L'actuació policial va tenir lloc ahir, pels volts de les 15 hores, després de rebre informació sobre una possible plantació de marihuana en una masia ubicada en una parcel·la de la urbanització Les Parades, entre la riera d'Alforja i la carretera T-310 a Riudoms. Agents d'ambdós cossos policials van establir un equip conjunt i, en arribar al lloc, un home els va permetre accedir a l'interior i va confessar que juntament amb un altre home cultivaven marihuana.En quatre magatzems preparats per al cultiu i assecatge es van localitzar 1.044 plantes en diferents etapes de creixement i 60 quilos de cabdells, així com aparells, estris i productes fitosanitaris per afavorir la seva producció.El primer detingut va quedar en llibertat ahir, unes hores després de la seva detenció, amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerit, mentre que el segon, detingut avui a les 11.30 hores, passarà durant les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.