La plataforma Mercaderies per l'Interior porta a Brussel·les la «problemàtica» de les mercaderies ferroviàries

Actualitzada 04/06/2021 a les 07:33

La plataforma Mercaderies per l'Interior s'ha reunit amb europarlamentaris catalans i espanyols per donar a conèixer «la problemàtica de les mercaderies ferroviàries al seu pas per Tarragona».La primera trobada s'ha fet amb Víctor Solé, assessor de l'eurodiputat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, qui s'ha compromès a preguntar sobre aquest tema a la Comissió de Transports i Turisme de la qual és membre. Dilluns vinent la plataforma es reunirà amb el català Javi López (PSC) i l'aragonesa Isabel García Muñoz (PSOE) per explicar-los «els problemes de seguretat i mediambientals que genera el pas de mercaderies ferroviàries per la línia de la costa que travessa nuclis urbans i equipaments turístics».Tot plegat forma part de l'estratègia de la plataforma per difondre les seves peticions. Aquestes arriben pocs dies després del manifest signat per diferents ajuntaments del Camp de Tarragona a favor d'un inici immediat de l'estudi tècnic per obtenir un traçat alternatiu a l'actual.