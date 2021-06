La Guàrdia Municipal del Morell comença a donar servei les 24 hores del dia

El nou horari es va començar a aplicar la nit de 1 de juny

Un cop acabat el període de formació, que ha durat un pràcticament un parell de mesos, el personal de la Guàrdia Municipal del Morell ja treballa en torns per a cobrir les 24 hores del dia.Segons explica l'Ajuntament del Morell, «es tracta d'un nou moment històric vinculat a aquest cos de seguretat ciutadana», perquè es tractava d'una reivindicació reiterada dels morellencs.La nit de l'1 de juny es va prestar el primer servei de nit i va començar a aplicar-se el nou horari. De fet, aquella nit van acompanyar els agents l'alcalde del Morell, Eloi Calbet, i els regidors Alberto Ortega, responsable de Seguretat Ciutadana, i Pere Domingo, responsable de Via Pública. L'alcalde destacava que, «ara comença un camí que ens permetrà millorar significativament la qualitat de vida de morellencs i morellenques».«Excepte si es produeix alguna incidència, els sis agents i el seu cap s'organitzaran en tres torns per tal de cobrir les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any», detallava per la seva part Ortega.Les persones que necessitin posar-se en contacte amb la guàrdia municipal, ho poden fer al telèfon 977 94 80 90 i al correu electrònic guardiamunicipal@elmorell.cat. El telèfon d'emergències principal és el 112.