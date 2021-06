Detenen el propietari d'una botiga de Salou per tràfic de drogues

El detingut va difondre a través de les xarxes socials que venia marihuana

Actualitzada 04/06/2021 a les 10:52

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la comissaria de Salou – Vila-seca conjuntament amb agents de la Policia Local de Salou van detenir dimecres un home de 37 anys, de nacionalitat alemanya i veí del municipi, com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.La detenció es va fer en el marc d'una inspecció a la botiga tipus grow shop que el detingut té a Salou. Feia dies que a la zona s'havia generat queixes de veïns ja que a la botiga es venia marihuana i es feia, a més, difusió a través de les xarxes socials.L'objectiu de la inspecció era per una banda comprovar si disposava de llicència, assegurança i documentació de l'activitat, i per l'altra banda, comprovar si les substàncies que venia eren legals.A l'interior de la botiga es van localitzar mitja dotzena de flascons amb substància vegetal tipus marihuana sense precinte ni segell oficial que estaven a la vista dels clients. En una altra zona, van trobar un altre pot ple de marihuana, 8 aglans fetes d'haixix i dues barres de la mateixa substància.Fetes les comprovacions per part dels agents de la Policia Local, l'home no va presentar la llicència municipal d'obertura, ni l'assegurança obligatòria i tampoc cap documentació acreditativa vàlida dels productes que tenia a la venda.Els agents de policia científica van fer les proves amb els reactius químics a les substàncies que hi havia al local i en tots els casos van donar positiu per drogues. Aquestes proves són indiciàries i s'haurà de corroborar la il·legalitat de les substàncies a través de les proves al laboratori que determinaran si el principi actiu o percentatge de THC està per sobre del permès.Els agents de la Policia Local de Salou van obrir un expedient sancionador per la manca de llicència de labotiga i un requeriment de comunicació de l'activitat.El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i va quedar en llibertat amb càrrecs.