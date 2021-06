Art rupestre a tocar de casa

Després de tres anys d'aturada, es reprenen les visites guiades a les pintures rupestres del Mas d'en Llort

Actualitzada 03/06/2021 a les 22:20

Aquest dissabte, 5 de juny, es farà la primera visita guiada als abrics amb pintures rupestres que es troben a la capçalera del barranc del Mas d'en Llort, a Montblanc. Han passat gairebé tres anys des que es va aturar aquesta activitat i ara s'ha reprès de la mà de Reboll, una cooperativa de recent creació que té entre altres objectius oferir rutes i activitats d'ecoturisme a la Conca de Barberà.

La ruta s'anomena Mas d'en Llort, ecosistemes de l'art rupestre, i s'ofereix cada primer dissabte de mes i en visites de grup concertades. L'itinerari és circular i comença i acaba al Corral de la Marieta, situat a uns 500 metres de Rojals. El recorregut total són uns 10 km, amb uns desnivells inferiors als 300 m. És, per tant, un recorregut de dificultat moderada. Encara que l'objectiu principal de la ruta és la visita i interpretació de les pintures rupestres dels tres abrics que es visiten (Portell de les Lletres, Mas d'en Llort i Mas d'en Ramon d'en Bessó) durant el recorregut d'anada i tornada s'aprofita per descobrir els canvis en el paisatge, els ecosistemes i la biodiversitat, així com l'evolució de la vida dels nostres avantpassats.

Els tres abrics que es visiten són elements inclosos en l'art rupestre català, declarat des del 1998 Patrimoni Mundial per la UNESCO, i permeten copsar les dues grans tradicions culturals i estils de l'art rupestre de casa nostra, l'art llevantí i l'art esquemàtic. De retruc, són també una bona oportunitat per conèixer les societats a cavall del Paleolític final i del Neolític-Bronze, de fa entre 12.000 i 4.000 anys enrere.

Les pintures del Mas d'en Llort van ser localitzades per Salvador Vilaseca l'agost de 1943. Es troben en una petita cavitat d'uns 6 metres de longitud i ocupen un tros de paret de poc més d'un metre. En total s'han individualitzat deu figures que corresponen a tres representacions humanes (una de les quals és clarament un arquer d'estil naturalista), una taca de pigment, un traç corbat, barres i quatre figures d'animals també d'estil naturalista (tres caprins i una cérvola o cabra). Les figures presenten diferències tècniques (traç simple, tinta plana, siluetejat i reomplert a bandes longitudinals) i estilístiques (esquemàtic, semiesquemàtic, naturalista-estilitzat, naturalista i abstracte). El color predominant és el castany-vermellós, tot i que també s'hi observa el vermellós, el vermell i el vermell castany fosc.

Aquesta nova ruta compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montblanc i del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, a través, respectivament, de l'Oficina de Turisme i del CIAR (Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre Muntanyes de Prades), amb seu també a Montblanc.

Les sortides es faran sempre a les 9.30 h. i tenen una durada aproximada de 4 hores. El preu inclou una visita al CIAR. Per a més informació i reserves es pot contactar amb la Cooperativa Reboll, el CIA Muntanyes de Prades o l'Oficina de Turisme de Montblanc.