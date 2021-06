Salou posa en marxa una línia d'ajuts per al pagament del lloguer i l'habitatge

L'import serà de 450 euros, amb un increment de 50 euros, per cada fill menor de 16 anys que figuri a la unitat familiar

Actualitzada 03/06/2021 a les 11:08

L'Ajuntament de Salou ha posat en marxa uns ajuts econòmics per al pagament del lloguer i l'habitatge, per tal de poder garantir ingressos suficients a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

L'import serà de 450 euros, amb un increment de 50 euros, per cada fill menor de 16 anys que figuri a la unitat familiar. Aquesta subvenció és de pagament únic.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha posat èmfasi en «la necessitat d'ajudar les persones amb totes les subvencions possibles per contrarestar els efectes de la crisi econòmica a les famílies, especialment, a les més vulnerables».

Per la seva banda, el regidor de Gestió Econòmica, Yeray Moreno, ha assenyalat que «aquests ajuts extraordinaris tenen com a objectiu arribar als segments de població més afectats econòmicament per la pandèmia, a través d'ajuts a una necessitat bàsica, com es l'habitatge»; i ha assegurat que «hem de continuar incidint en la recuperació i la reactivació econòmica».

Podran acollir-se a aquest tipus d'ajut aquelles persones majors de 18 anys (o de 16, en cas d'emancipació legal); que disposin de residència regularitzada a Catalunya; empadronades, de manera continuada, a Salou, des de 2 anys anteriors fins al moment de la presentació de la sol·licitud; que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el domicili habitual de la unitat familiar; o, pel contrari, que sigui titular d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual o permanent. Així mateix, la persona que sigui titular d'un préstec hipotecari haurà d'haver pagat les quotes d'amortització hipotecària durant un període mínim de dotze mesos, comptats des de la signatura del préstec hipotecari fins a la presentació de la sol·licitud.

D'altra banda, caldrà que no disposi d'un saldo de més de 3.000 euros en tots els comptes bancaris de titularitat dels membres de la unitat familiar; i trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i social recollida en el RDL 11/2020, arran de la crisi sanitària de la covid-19.

El període per sol·licitar l'ajut comença aquest proper dissabte, dia 5 de juny, per via telemàtica, i el proper dilluns, dia 7 de juny, de forma presencial; i fins al 7 de juliol de 2021 (inclòs).

Per fer el tràmit de forma online, caldrà realitzar-lo a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Salou, en aquest enllaç. D'altra banda, per poder lliurar les sol·licituds de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, caldrà demanar cita prèvia per validar la documentació, en aquest altre enllaç.

Caldrà aportar els següents: instància de sol·licitud i declaració responsable, segons model normalitzat; DNI o NIE de la persona sol·licitant; documentació específica per tal de comprovar el règim de tinença de l'habitatge i la justificació de l'ajut; l'acreditació dels moviments i saldos dels comptes bancaris de tots els membres de la unitat familiar, a partir de l'1 de gener, i fins al 31 de maig de 2021; i els documents acreditatius de tots els membres de la unitat familiar.

Així mateix, el fet de presentar la sol·licitud comporta que s'autoritza per part de tots els membres de la unitat de convivència a l'Ajuntament de Salou a la consulta de les següent dades: volants històrics i de convivència de l'habitatge pel qual sol·licita subvenció; certificat cadastral del fet que no figura com a titular de cap altre habitatge o local, ni a Salou ni a cap altre municipi; títol acreditatiu de família nombrosa i monoparental; nivell i grau de dependència de discapacitat; i declaració de la renda corresponent a l'exercici anterior o, en el cas de no fer-la, certificat d'imputacions de l'Agencia Tributària, corresponent. Els/les sol·licitants hauran de lliurar les certificacions, en el cas que li siguin requerides per l'Ajuntament.