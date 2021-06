Salou activa la totalitat de la zona blava

L'horari és de 10 a 14 h, i de 17 a 21 h, en totes les zones d'aparcament regulat del municipi

L'Ajuntament de Salou informa la ciutadania que ja es troba activa la totalitat de la zona blava, fins el 30 de setembre, coincidint amb la temporada estival. L'horari és de 10 a 14 h, i de 17 a 21 h, en totes les zones d'aparcament regulat del municipi.



Cal recordar que es troba en funcionament l'aplicació mòbil APARCAR per poder realitzar els abonaments, que es pot descarregar en els stores d'Android i iOS.Els residents de tot l'any de Salou poden gaudir de la tarifa superreduïda i il·limitada, per una quantitat simbòlica de 5 cèntims l'hora, a més de disposar d'una primera hora gratuïta. Així mateix, per a la resta d'usuaris, la tarifa estàndard és d'1,25 euros l'hora.Pel que fa als pàrquings dissuasius de Pompeu Fabra, Joan Fuster i Torremolinos, el preu és de 4 euros al dia.Recordar, així mateix, que l'APP també es pot fer servir per a les estacions de càrrega de vehicles elèctrics, i que dita càrrega no té cap cost per a l'usuari.