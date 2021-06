S'esgota l'estoc de cigars de la casa Habanos a tots els estancs de Tarragona

Segons el Gremi d'Estanquers de Tarragona, la covid-19 podria ser un dels motius de la manca de producte des d'inicis d'any

Actualitzada 02/06/2021 a les 20:36

Els estancs de Tarragona no tenen estoc de cigars de la casa Habanos, de Cuba, des de principis de 2021. Així ho va assegurar ahir a Diari Més Joan Sans, president del Gremi d'Estanquers de la província de Tarragona. En aquest sentit, Sans desconeix els motius exactes d'aquesta manca de producte, però diu que «pel sector es comenta que podria tenir el seu origen, per un costat, en la compra de la companyia per part d'una empresa xinesa i, per un altre, la pandèmia de covid-19». En aquest segon cas, les principals conseqüències de la crisi econòmica i sanitària en la distribució d'aquests puros haurien estat una reducció de la mateixa producció i dificultats en la logística, l'emmagatzematge i els enviaments, i Sans posava com a exemple les quarantenes que han de fer als ports molts productes que venen de l'estranger. Pel que fa a la compra de la companyia, el president del Gremi d'Estanquers deia que «els canvis que hi ha pogut haver en l'empresa amb l'arribada del capital xinès també pot haver endarrerit l'arribada d'estoc», que afegeix que ha afectat tota Europa, però principalment Espanya, on aquest producte té més èxit.

Amb tot, Sans assenyala que, «segons ens comenta la casa Habanos, aquesta manca d'estoc es revertirà pròximament, sense una data exacta, però es podria tornar a la normalitat al mateix ritme que millora la pandèmia de la covid-19». De fet, és un problema que només s'ha viscut amb la casa Habanos, mentre que l'estoc de cigars d'altres procedències ha anat arribant amb total normalitat. No obstant això, Sans reconeix que l'empresa en qüestió «té les marques més conegudes del mercat, com ara Cohiba, Romeo y Julieta i Partagas» i, per tant, sol ser la que més demanda té als estancs per part dels fumadors. Uns fumadors que, segons el president del gremi, s'han hagut d'adaptar a aquesta falta de cigars havans. «És cert que el fet de no tenir estoc, al principi, va afectar alguns estancs, perquè els clients anaven a altres tendes que encara en tenien, però va arribar a un punt en què tots ens en vam quedar sense i llavors va ser el fumador el qui s'ha hagut d'acostumar a una altra marca», deia Sans.

Per altra banda, Alba Sánchez, de l'Estanc del Roc de Sant Gaietà, a Roda de Berà, assegura que encara tenen estoc perquè no té gaire sortida en el seu cas, però explica que «altres estanquers ens han enviat clients perquè volien Cohiba i no en tenien, i nosaltres sí».