Rescaten un home que havia quedat penjat d'un arbre mentre feia una via ferrada a Figuerola del Camp

L'home estava il·lès

Actualitzada 03/06/2021 a les 08:02

Ahir dimecres a les 21.15 els Bombers van ser alertats que un home havia quedat atrapat després de caure i acabar penjat d'un arbre mentre feia una via ferrada a Figuerola del Camp.Segons ha informat Bombers, l'home va alertar que havia caigut al Saltant de l'Aigua mentre feia una via ferrada pel Tossol Gros de Miramar. L'home estava il·lès, però havia quedat penjat d'un arbre. A les 21.57 hores quatre dotacions de Bombers, incloent-hi el GRAE el van localitzar.Per tal de treure l'home es va haver de fer una instal·lació de cordes i, quan l'home va ser rescatat se'l van endur a una zona segura per tal de fer-li una exploració. Allà es va detectar que estava il·lès i se'l va acompanyar fins on tenia el cotxe.