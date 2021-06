Freshly Cosmetics comença a vendre a la Xina a través de la plataforma d'Alibaba Group

Els articles s'enviaran des de Gandesa i es podran comprar al portal Tmall Global amb més de 800 milions de consumidors

Actualitzada 03/06/2021 a les 09:11

Freshly Cosmetics comença a vendre a la Xina. Ho farà a través de Tmall Global, el marketplace en línia transfronterer líder a la Xina que forma part d'Alibaba Group. És un portal amb més 800 milions de consumidors i milers de marques de tot el món que venen a la Xina gràcies al servei cross-border. La venda a la Xina suposa un desafiament logístic per a la companyia. Freshly Cosmetics envia els articles preseleccionats des del Centre Logístic de Gandesa fins al magatzem de Cainiao d'Alibaba, a la ciutat xinesa de Ningbo. De Ningbo es reparteixen per tot el país asiàtic. Amb el model transfronterer de Tmall Global no cal registrar els productes cosmètics a la Xina ni testejar-los allà. La venda es basa en les peticions del mercat local.