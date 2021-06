Es redueix la pressió hospitalària al Camp de Tarragona, però es registra una nova defunció

A la demarcació ahir es van posar 9.604 dosis de la vacuna, 7.953 al Camp i 1.651 a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 03/06/2021 a les 10:46

La situació a Catalunya

L'Rt continua pujant i se situa aquest dijous en l'1,04, dues centèsimes més que fa 24 hores segons l'última actualització del Departament de Salut. El risc de rebrot puja lleugerament de 112 a 113. El nombre d'ingressats per covid segueix a la baixa i se situa en 659, el que suposa 25 menys que en el balanç anterior. També disminueixen els crítics, fins a 231, tres menys que fa un dia. S'han declarat 674 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 629.723 en tota la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, les funeràries han informat de 12 noves morts, per un total de 22.197. La incidència acumulada a 14 dies es redueix mínimament, de 110 a 109,47. El 3,91% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu.

El risc de rebrot era de 121 entre el 17 i el 23 de maig i baixa a 113 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja dues centèsimes fins a 1,04 , per sobre del 0,99 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 109,47 entre el 24 i el 30 de maig, per sota dels 122,49 de l'interval anterior.



Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 24 al 30 de maig n'hi va haver 4.033, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 4.444. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 52,08 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (57,39).



Durant l'última setmana analitzada s'han fet 80.819 proves PCR i 34.640 tests d'antígens, dels quals un 3,91% ha donat positiu, superior al valor de l'interval anterior (3,70%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 34,86 anys.



Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 685.293 casos, dels quals 629.723 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han declarat 12 defuncions en les darreres hores, 22.197 des de l'inici de la pandèmia: 14.123 en hospitals o sociosanitaris (+2), 4.565 en residències (sense canvis), 1.181 en domicilis (sense canvis) i 2.328 no classificables (+10).



Entre el 24 i el 30 de maig s'han declarat 28 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 35. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 761 persones. La setmana del 17 al 23 de maig n'hi havia 873.



Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.319 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+12). Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 34.780. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.860 persones, set més que en el darrer balanç.

Segons les dades publicades pel Departament de Salut, el Camp de Tarragona ha registrat una nova defunció per coronavirus respecte a les dades d'ahir, elevant la xifra total a 1.122. Per altra banda, Salut no ha notificat cap nova defunció a les Terres de l'Ebre.Pel que fa a la pressió hospitalària al Camp de Tarragona s'han registrat 15 pacients menys ingressats, reduint la xifra a un total de 44, per altra banda es manté el nombre de crítics a les UCI del territori amb 27. A l'Ebre es comptabilitzen 17 pacients als hospitals, els mateixos que dimecres, i baixa el nombre d'ingressats a les UCI amb un pacient menys (7).El risc de rebrot al Camp de Tarragona s'eleva 5 punts mantenint la tendència a l'alça de la darrera setmana, i arriba als 131 punts. La taxa de contagis puja fins als 1,04 punts. En canvi a l'Ebre tot fa indicar que s'estabilitza el risc de rebrot, que baixa un punt (121). Pel que fa a la taxa de contagis la situació es manté igual que ahir amb 1,61.En relació amb els nous positius el Camp de Tarragona suma 101 nous casos per covid que acumulen un total de 42.251 mentre que a les Terres de l'Ebre s'han registrat 7 casos positius, acumulant un total d'11.039.Al Camp de Tarragona 226.906 persones han rebut la primera dosi de la vacuna mentre que 116.833 s'han posat la segona dosi. A les Terres de l'Ebre s'han vacunat un total de 74.548 persones i un total de 42.963 amb la segona dosi. Aquestes dades indiquen que ahir a la província de Tarragona es van posar 9.604 dosis de la vacuna contra la covid-19, 7.953 al Camp de Tarragona i 1.651 a les Terres de l'Ebre.