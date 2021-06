Indiquen en un comunicat que Urbanisme els va dir que la finca «era apta» pel seu propòsit

Actualitzada 03/06/2021 a les 13:58

L'Associació Nou Refugi Baix Camp ha enviat un comunicat arran de les al·legacions presentades per una vuitantena de veïns de Riudoms que demanaven que el nou refugi d'animals s'ubiqués a una altra banda, en comptes de fer-ho a la finca del camí Coll d'en Boch situada als afores del municipi.L'Associació han explicat que es van veure obligats a buscar una nova ubicació pel refugi, ja que els propietaris de la finca on ara estan instal·lats els van comunicar que la volien vendre. En optar per la finca del camí Coll d'en Boch indiquen que van consultar a Urbanisme «si la finca era apta per aquest propòsit i la resposta va ser afirmativa».Han explicat que l'Associació «no pretén pertorbar els veïns del Camí Coll d'en Boch ni als seus usuaris, donat que és un camí públic» i que tenen en compte que els camins «són també les vies de comunicació d'accés a les finques». Relacionat amb això han informat que les persones que els contacten no van físicament a les seves instal·lacions i remarquen que «no fem mai pública la nostra ubicació , sinó que intentem mantenir-la discretament, ja que la nostra manera de procedir i ajudar els animals que tutelem».A més, el nombre de persones que hi treballen és mínim, motiu pel qual la seva activitat «en cap cas pot suposar un augment de vehicles». Remarquen que «els moviments que generarà el refugi són mínims i, sens dubte molt menors als d'altres activitats ja instal·lades en el mateix o el que generen alguns repartidors de paqueteria».Pel que fa a la preocupació dels veïns en el tractament dels excrements dels animals, han informat que la majoria són gats i estan esterilitzats. «Les deposicions dels gossos també es retiren manualment cada dia i el seu reduït nombre, en una finca d'hectàrea i mitja no pot representar cap problema».Finalment han lamentat les «denúncies i constant vigilància pels agents de l'ordre» i l'actitud «d'assetjament i pressions per desplaçar la nostra activitat a un altre lloc», motiu pel qual, indiquen, s'han endarrerit els tràmits administratius.«Hem tingut coneixement de la missiva que ERC ha fet arribar als veïns i que no respon més que a interessos partidistes i falta greument a la veritat» i per aquest motiu es posen a disposició dels veïns i del municipi per explicar el projecte.«La nostra activitat és lícita, compleix una funció social i no volem renunciar al dret d'instal·lar-nos la Camí del Coll d'en Boch» han conclòs.