El Golf Costa Daurada reunirà les millors marques de joves tarragonins

Diumenge, de 10 a 20 hores, moda i accessoris per a tota la família, moda esportiva, decoració i música en directe es reuniran al Catllar en el Berué Market

Actualitzada 03/06/2021 a les 11:54

La segona edició del Berué Market arriba aquest diumenge al Club de Golf Costa Daurada. Es tracta d'un espai efímer de compres que reunirà moda i accessoris per a tota la família, moda esportiva,decoració i música en directe. Cal recordar que aquest club, ubicat al Catllar, és un espai privilegiat a l'aire lliure que permetrà respectar totes les mesures de seguretat contra la covid. El market obrirà les seves portes a les deu del matí, tancarà a les vuit del vespre i l'entrada serà lliure i gratuïta per a tots els públics.Després de l'èxit de la primera edició, que es va celebrar durant el Nadal del 2019 a la Casa Joan Miret i per on van passar al voltant de 3.000 persones, torna aquest format de compres que pretén impulsar a marques locals que en la seva majoria no tenen un espai físic on vendre els seus productes.Els seus protagonistes són joves, emprenedors i amb milers de seguidors en Instagram, aquestes marques que dominen a la perfecció el comerç en línia exposaran els seus productes al públic per a donar-se a conèixer.Els visitants que decideixin acostar-s'hi podran trobar moda femenina de la mà de Maimi Shop, Melé beach, Quimono o L'Étipe. Sardina di Mare exposarà la roba masculina d'estil mediterrani més capdavantera.Per als més esportistes, la signatura Fitfiu comptarà amb tot tipus de productes i complements per a fer esport i Hyeres Collection portarà la roba esportiva més de moda. Quant a decoració, es podran trobar les veles artesanes de Twenty two, els accessoris decoratius de punt de Cactus knit, i flors naturals i preservades de la mà de Go Floral i Flor de Rosella.Els complements per a aquesta temporada es podran trobar a Emmbyemm, We llauri Calma, Menemú i Calma boutique. Per a aquells que busquin accessoris personalitzats, aquests estaran concentrats en Anitials i Braceletters.La nota més refrescant la posarà Vitamin Sigui amb els seus vestits de bany i bikinis amb teixits reciclats. I, per als més petits, estaran les signatures Petit tutu i Babybelle Bcn amb roba i complements per a bebès, a banda de les joguines de fusta d'inspiració Montessori de la marca Lalaloom. Tot això, ambientat amb la música de la cantautora Maria Jacobs.En definitiva, un lloc de trobada per a marques envoltades d'un ambient màgic, música en directe i gastronomia, conceptualitzat i dut a terme per l'empresa d'organització d'esdeveniments Berué Esdeveniments, formada per les joves emprenedores Berta i Carlota.