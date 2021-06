Salou construirà un passeig per vianants i bicicletes al Vial de Cavet

Connectarà el final del municipi de Cambrils i l'entrada al municipi salouenc per l'Autovia de Salou a Reus

Actualitzada 02/06/2021 a les 08:39

L'alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat del regidor de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge, Pedro Madrona, i dels arquitectes municipals; ha visitat, aquest migdia, les obres de construcció d'un passeig natural a la vorera nord (costat muntanya) del Vial de Cavet.L'objectiu d'aquests treballs són crear un espai de convivència per a vianants i bicicletes; integrar aquest tram a la zona rústica de camps que hi ha en aquest espai; i connectar el municipi entre el final del municipi de Cambrils i l'entrada al municipi salouenc per l'Autovia de Salou a Reus.Cal destacar que el Vial de Cavet és una via intermunicipal d'aproximadament 2,4 quilòmetres, que forma part de la carretera T-325, que uneix la rotonda que limita Salou amb Cambrils, amb la rotonda on conflueixen la C-14 i l'Autovia de Salou a Reus; i que, fins el moment, només comptava amb una vorera urbanitzada. Aquest vial està format per quatre trams diferenciats: el primer, des de la rotonda que limita amb Cambrils i la rotonda del Camí de la Mata; el segon, des d'aquesta rotonda i fins al Barranc de Barenys; el tercer, fins a l'Avinguda de Pau Casals; i l'últim, fins a la C-14.En aquesta ocasió, l'Ajuntament de Salou ha posat en marxa els treballs per construir un camí natural de sauló compactat, un paviment tou, a la vorera nord, amb una amplada mínima de 5 metres, per permetre el pas de vianants i de bicicletes. També es posaran dos passos de vianants semaforitzats, al pas del Camí dels Castellots i al pas del carrer Àngel Guimerà, per permetre el pas segur entre els dos costats del vial.L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha assenyalat que «es tracta d'una actuació estratègica per al municipi, pensant, sobretot, en les persones i en la seva qualitat de vida i seguretat», i que, gràcies a aquesta construcció, «aconseguim connectar tot el nucli de Salou, i fins arribar a Cambrils, per tal que la ciutadania pugui accedir-hi, ja sigui amb bicicleta, o bé caminant». Granados també ha explicat que «serà un passeig, absolutament, naturalitzat, no pavimentat, ja que a la part nord no existeix cap tipus d'urbanització, i el camí quedarà integrat al seu entorn».Per la seva banda, el regidor de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge, Pedro Madrona, ha manifestat que «en un futur proper, en dos anualitats, als hiverns de 2021-2022 i 2022-2023, també s'hi plantarà nou arbrat, en concret, plataners; i s'incrementaran, també, aquells que ja hi hagi naturals, per tal que el passeig compti amb més ombra».Així mateix, es perllongarà el carrer Miquel Martí i Pol, fins al Vial de Cavet, tot reformulant l'aparcament que actualment s'hi emplaça i que, majoritàriament, dona servei a l'Escola Elisabeth, per tal de permetre un trànsit ràpid i evitar els embussos a causa dels cotxes que s'aturen, temporalment, al centre educatiu. Per no eliminar aparcament existent, es farà una secció que contempli places de pàrquing en semibateria en un costat de la via rodada, i una línia, a l'altre.Es preveu que totes les obres, en conjunt, finalitzin al mes de setembre. S'han adjudicat a l'empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada S.A., pel preu de 330.950,57 euros, IVA inclòs.