Prop de 3.000 aturats menys al maig al Camp de Tarragona i l'Ebre

L'atur cau un 4,5% a la demarcació respecte el mes passat

Actualitzada 02/06/2021 a les 10:57

El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha tornat a registrar una caiguda de l'atur aquest mes de maig, de 2.871 persones. D'aquesta manera es manté la tendència a la baixa i la xifra d'aturats a la demarcació se situa per sota del llistó dels 60.000, en concret 57.623 aturats, un 4,75% menys respecte el mes d'abril, segons dades del Ministeri de Treball. D'aquestes persones, 24.834 són homes i 32.789 són dones. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, hi ha un 1,12% menys d'inscrits a l'atur, que es tradueixen en una reducció de 650 persones desocupades, que han trobat feina. El sector serveis encapçala el rànquing per sectors, amb 40.835 inscrits, seguit de la construcció -5.017-, la indústria -4.739- i l'agricultura -2.686.