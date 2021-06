Prades torna a acollir milers de visitants amb una nova edició de la Festa de la Farigola

Part de les decoracions repartides per la vila es mantindran fins diumenge vinent

Els carrers de Prades es van omplir de visitants aquest últim cap de setmana de maig amb la celebració de la tradicional Festa de la Farigola que ja acumula més de quaranta anys d'història.La festa barreja art, gastronomia i música on hi destaca el concurs de guarniment de façanes, carrers i racons. La festa dona la benvinguda a la primavera que és quan la farigola floreix i es sembra la patata segons el clima pradenc.L'associació de dones local és l'encarregada de la confecció de part de les decoracions del poble. Antigament les dones del poble es reunien a la Plaça Major per a preparar feixos de farigola per assecar.L'alcaldessa de Prades, Lídia Bargas, qualifica l'edició d'enguany de «tot un èxit» i anima a qui s'hagi perdut la festa a visitar el poble que mantindrà part dels guarniments fins diumenge 6 de juny.Enguany s'han repartit al voltant d'un miler de ramillets de farigola als visitants per part dels nens del poble amb vestits tradicionals catalans.Dissabte l'associació de joves va organitzar un mercat de segona mà, contacontes, música i foodtrucks al Parc de la Font d'en Grau i diumenge els visitants van poder degustar tisana amb farigola i mel de Prades acompanyats d'amenització musical amb Five Cats Dixie Street i ball de bastons de la colla de Capafonts i d'alumnes de l'Escola Serra de Prades.A la tarda de diumenge l'activista LGTBI de Prades, Gal·la Rouge, va presentar el llibre 'La vida tiene tu nombre'. Durant el cap de setmana també es va poder veure una exposició de porrons gràcies a la donació de Domingo Vilà, de l'antic restaurant El Manelic, al Jardí del Rector.Enguany el concurs de pintura ràpida en categoria adults i infantil ha atret a 21 i 22 participants respectivament. El guanyador en la categoria d'adults ha estat Julio Garcia Iglesias, en la categoria infantil Aleix Roselló Rosell i en la juvenil Berta Huguet Fuertes.Les cinc decoracions de façanes, carrers i racons florits guanyadores han estat les de Mercè Alabart, Meritxell Alabart, Cal Serafí, Fina Clajel i Rosa Martorell.