La Terra Alta estudia com regular l'accés de vehicles i visitants a les zones de bany i espais naturals

Allau de caravanes i campers

Els espais naturals que el Consell Comarcal de la Terra Alta i els ajuntaments afectats volen regular són el riu Estrets, l'Algars, el Canaletes i el balneari de la Fontcalda. Els consistoris i també el Parc Natural dels Ports estudien la possibilitat de crear zones d'aparcament regulades per controlar i evitar aglomeracions de vehicles als camins. L'estiu passat, un banyista es va accidentar a les Olles (al riu Canaletes, a Horta de Sant Joan) i va haver de ser rescatat en helicòpter perquè els vehicles aparcats al camí bloquejaven l'accés de les ambulàncies i els camions de Bombers.Com ha apuntat l'alcalde d'Horta de Sant Joan, Jordi Martín, aquesta zona del Canaletes és zona PEIN i caldrà consultar al Departament de Territori quines alternatives hi ha – també en coordinació amb l'Ajuntament de Bot, des d'on hi ha accés–. Els tècnics del Parc Natural dels Ports preparen plànols de situació dels pàrquings que es podrien habilitar als Estrets i al Canaletes, a Horta de Sant Joan i Arnes.Mentrestant Gandesa i Prat de Comte estudien la regulació de l'accés al Balneari de la Fontcalda (riu Canaletes). Com ha apuntat l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, «la tessitura és més complexa» perquè és un espai litúrgic i religiós on dos municipis tenen la Mare de Déu i molta gent hi va per devoció. També hi ha una activitat de restauració. «La gent que hi va a menjar ha de tenir accés», ha apuntat Luz. El que es planteja ordenar és «el gruix de turistes» que hi acudeix a gaudir de l'espai natural. «Combinar aquestes tres coses no és fàcil. Orogràficament no ajuda perquè els accessos són complicats i tots aquests factors els estem estudiant per veure com regular-ho», ha assenyalat.El Consell Comarcal reunirà els pròxims dies els cinc ajuntaments i el Parc Natural dels Ports per consensuar «un criteri homogeni». «Tots estem en la línia de preservar els espais naturals i evitar aglomeracions», ha recordat l'alcalde de Gandesa. «Volem fer-ho d'una manera unitària i ordenada, que no facis una cosa en un lloc i que tinguis el problema en un altre», ha afegit l'alcalde d'Horta de Sant Joan. «Veiem que hi ha voluntat i ho hem posat damunt la taula perquè és la forma d'avançar», ha dit Neus Sanromà, presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta. La comarca s'emmiralla en l'exitós model que s'aplica al massís dels Ports al municipi de Beseit (Matarranya).L'estiu passat i sobretot durant la Setmana Santa, com també ha passat en espais naturals de l'Ebre com el Delta, hi va haver una allau de caravanes i furgonetes camper als municipis terraltins. Les caravanes no poden acampar ni estacionar i les camper només pernoctar a les zones habilitades. En el cas dels Ports l'acampada només està permesa a l'Àrea dels Ateus, a Horta de Sant Joan. En la resta d'àmbit del massís, només es pot pernoctar una sola nit si es fa una travessa o excursió. S'ha de parar la tenda a la posta de sol i treure-la a l'alba.Tot i que està prohibit acampar a la zona de la Franqueta (Horta de Sant Joan), els vigilants municipals han de controlar si s'ha incomplit aquesta norma, diàriament. Són els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra qui poden imposar sancions. Els ajuntaments i el Consell mantenen reunions aquestes setmanes amb els cossos de seguretat perquè s'intensifiquin els controls a l'estiu. Al Parc Natural dels Ports les visites en grup de més de 40 persones o més de 4 vehicles o 7 ciclomotors s'han de comunicar al Parc per rebre autorització.