Es dispara el risc de rebrot a les Terres de l'Ebre que s'eleva fins als 122 punts, 15 més que ahir

El Camp de Tarragona registra una nova defunció per covid-19

Actualitzada 02/06/2021 a les 10:51

La situació a Catalunya

L'Rt torna a superar la barrera de l'1 i se situa aquest dimecres en l'1,02, quatre centèsimes més que fa 24 hores segons l'última actualització del Departament de Salut. El risc de rebrot passa de 107 a 112. El nombre d'ingressats per covid segueix a la baixa i se situa en 684, el que suposa 57 menys que en el balanç anterior. També disminueixen els crítics, fins a 234, dinou menys que fa un dia. S'han declarat 639 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 629.049 en tota la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, les funeràries han informat de 3 noves morts, per un total de 22.185. La incidència acumulada a 14 dies creix mínimament, de 109,96 a 110. El 3,94% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu.

El risc de rebrot era de 121 entre el 16 i el 22 de maig i baixa a 112 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja quatre centèsimes fins a 1,02 , per sobre del 0,98 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 110 entre el 23 i el 29 de maig, per sota dels 124,15 de l'interval anterior.



Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 23 al 29 de maig n'hi va haver 4.031, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 4.484. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 52,07 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (57,93).



Durant l'última setmana analitzada s'han fet 80.966 proves PCR i 34.393 tests d'antígens, dels quals un 3,94% ha donat positiu, superior al valor de l'interval anterior (3,68%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 34,87 anys.



Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 684.052 casos, dels quals 629.049 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, s'han declarat tres defuncions en les darreres hores, 22.185 des de l'inici de la pandèmia: 14.121 en hospitals o sociosanitaris (+1), 4.565 en residències (+1), 1.181 en domicilis (ídem) i 2.318 no classificables (+1).



Entre el 23 i el 29 de maig s'han declarat 29 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 39. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 739 persones. La setmana del 16 al 22 de maig n'hi havia 860.



Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.307 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia (+13). Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 34.764. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.853 persones, una més que en el darrer balanç.

Segons les dades publicades pel Departament de Salut, el Camp de Tarragona ha registrat una nova defunció per coronavirus respecte a les dades d'ahir, elevant la xifra total a 1.121. Per altra banda, Salut no ha notificat cap nova defunció a les Terres de l'Ebre.El risc de rebrot al Camp de Tarragona trenca la tendència a la baixa i arriba als 126 punts, tres més que ahir. La taxa de contagis puja fins als 1,03 punts. En canvi a l'Ebre se suma una nova jornada amb un augment del risc de rebrot considerable, que puja fins als 122 punts, situació de risc alt amb 15 punts més respecte ahir. Pel que fa a la taxa de contagis la situació es manté a l'alça i augmenta fins a 1,61.En relació amb els nous positius el Camp de Tarragona suma 61 nous casos per covid que acumulen un total de 42.150 mentre que a les Terres de l'Ebre s'han registrat 6 casos positius, acumulant un total d'11.032.Pel que fa a la pressió hospitalària al Camp de Tarragona s'ha registrat un pacient menys ingressat, reduint la xifra a un total de 59, el mateix passa amb el nombre de crítics a les UCI del territori, un menys que ahir (27). A l'Ebre es comptabilitzen 17 pacients als hospitals, els mateixos que dimarts, i les UCI es mantenen amb 8 ingressats.Al Camp de Tarragona 224.605 persones han rebut la primera dosi de la vacuna mentre que 111.181 s'han posat la segona dosi. Això significa que en la jornada d'ahir es van posar 4.947 dosis. A les Terres de l'Ebre s'han vacunat un total de 74.477 persones i un total de 41.403 amb la segona dosi.