Els veïns de Riudoms reclamen a l'Ajuntament una nova ubicació pel refugi d'animals

Demanen a l'alcalde que compleixi el compromís amb els veïns de buscar una alternativa

Actualitzada 02/06/2021 a les 12:43

Una vuitantena de veïns de Riudoms han presentat al·legacions a l'Ajuntament d'aquesta localitat demanant una nova ubicació pel refugi d'animals que l'associació Refugi Baix Camp – Centre d'adopció d'animals vol impulsar en una finca del camí Coll d'en Boch, als afores del municipi però molt proper al nucli urbà, i que en aquests moments està en procés de tramitació administrativa. Al mateix temps, els veïns demanen a l'alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, i a la resta del govern municipal que mantingui el compromís que va fer públic fa dos anys amb els afectats de la zona «de buscar una solució alternativa que passi per una nova ubicació» i no en la zona on s'està tramitant actualment el refugi.Durant els darrers dos anys, els veïns d'aquesta zona de Riudoms que tenen la seva residència o hi tenen finques agrícoles s'han reunit amb l'alcalde en diverses ocasions i els consta, segons han manifestat que «des de l'Ajuntament s'han ofert emplaçaments alternatius a l'actual, amb millors accessos i sense afectació al veïnat. Malauradament, l'associació els ha rebutjat i ha continuat amb la tramitació administrativa», un fet que preocupa considerablement als veïns de la zona i per això reclamen a l'Ajuntament de Riudoms que es posi al costat de les seves preocupacions.La continuïtat de la tramitació administrativa del refugi ha estat el motiu per la presentació de les al·legacions, ja que consideren, analitzant el projecte, que no s'adequa a la normativa existent i que hi ha base legal que evidencia que ubicar el refugi al Coll d'en Boch no és pertinent. En aquest sentit, reclamen a l'alcalde Sergi Pedret i a l'Ajuntament de Riudoms la màxima supervisió i rigor en la tramitació de tot el projecte per garantir que es compleix tota la normativa i l'animen a continuar amb les negociacions per trobar un lloc millor.El plec d'al·legacions inclou punts com que el projecte no compleix amb la legislació, ja que no preveu com es farà la recollida i tractament dels excrements dels animals, o que la finca on es vol instal·lar el refugi està qualificada de 'sòl no urbanitzable'.